Tuitera uribista hizo un 'oso' continental a cargo de una fake news

Desde ya se han visto los primeros oposiciones al recién posesionado Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México. Su renovación en la distribución de la gasolina trajo problemas logísticos y la derecha del país y de Latinoamérica han desvirtuado esto y aseguran que se encamina a ser "otra Venezuela".

Pues la periodista y tuitera uribista, Vanessa Vallejo, cayó en una fake news que no ha aclarado como tal y que sigue sustentando en sus redes sociales.

Resulta que la mujer puso una fotos de estanterías de Walmart en México, en las que se ven vacías y no hay alimentos o productos para la venta, insinuando que a pesar del poco tiempo que el hombre lleva en el poder, ya "hay desabastecimiento" porque no hay gasolina en el territorio mexicano.

Resulta que la gigante cadena de supermercados señaló que es una mentira y así, la colombiana, que se declara de "derecha dura, reaccionaria", fue motivo de burlas para los mexicanos y para los colombianos, que no dudaron en decirle que era "manipuladora", sin embargo, la mujer no se pronunció.

No es Venezuela, es México un mes después de que AMLO llegara al poder. No hay gasolina por lo tanto no hay como transportar cosas básicas como alimentos pic.twitter.com/bz0ilgMpcH

— VanessaVallejo (@vanesavallejo3) January 12, 2019