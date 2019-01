Edad de pensión no subirá este año, pero sí en 2020

Si bien uno de las prioridades del Gobierno de Iván Duque era asumir la reforma pensional del país, la ministra de Trabajo, Alicia Arango señaló que este año será socializada, pero que en definitiva su discusión se dará en los primeros meses de 2020.

De esta manera, el Gobierno entregó claridad a los colombianos y aseguró que este año no se realizará un aumento a la edad de pensión, ni se modificará el esquema de semanas que se tiene actualmente, hasta que no se haga una revisión al proyecto que el Gobierno presentará al Congreso a finales del 2019.

“En este 2019 la reforma se va a estructurar, porque este Gobierno lo que quiere es una reforma estructural”, dice la ministra de Trabajo.

Sobre el rumor de que la edad será modificada, la jefe de cartera indicó que el principal problema no es a qué edad reciben la pensión sino que los colombianos no están cotizando y eso los saca del sistema.

“El problema no es la edad, es un sistema que está distorsionado y que no tiene en cuenta a la mayoría de los trabajadores colombianos que hoy no reciben pensión, ni salud”, puntualizó Arango.