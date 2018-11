Lo dicho por el político colombiano da de qué hablar. Trino en el que Gustavo Petro ataca a Iván Duque genera polémica.

Las marchas de los estudiantes en diferentes partes del país, han generado que Petro lance en redes comentarios respecto a la labor del presidente.

No obstante, un trino publicado hace algunos minutos, ha desatado todo un debate en la web.

Petro publicó lo siguiente: "Que mal gusto musical tiene Duque. Al menos que se reúna con los estudiantes de artes y música a ver si le enseñan algo".

El mensaje generó comentarios como estos:

"Petro, este trino deja en evidencia la frustración que le produce la envidia", "Frustrado estoy yo que voté por Duque. Deberíamos hacer revocatoria por mentiroso", "Comentarios de ese tipo, no le quedan a un líder. La oposición necesita fundamentalistas e ideólogos, no populistas", y "El humor no hace parte de los uribestias".

Los seguidores del político aseguraron que su mensaje podría haberse dado luego del encuentro de Duque con Maluma, y los planes que supuestamente tenía de reunirse con Silvestre Dangond.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Petro.

Que mal gusto musical tiene Duque. Al menos que se reúna con los estudiantes de artes y música a ver si le enseñan algo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2018

