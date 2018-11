Viuda de Pablo Escobar reveló un terrible secreto de su relación

Entre las personas del entorno de Pablo Escobar, una de las que menos ha hablado es María Victoria Henao, su esposa. Su hijo Sebastián Marroquín ha publicado varios libros, como también lo hizo en su momento su amante Virginia Vallejo, y su lugarteniente 'Popeye' ha convertido esta relación en un emporio comercial hasta su detención. Pero solo hasta ahora, la viuda de Pablo Escobar ha hablado.

Lo hizo con un libro que saldrá publicado el próximo 15 de noviembre, llamado "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar". Henao narra en este libro cómo fue su matrimonio con 'el Patrón'. Además revela que fue abusada y violada sexualmente al inicio de esta relación.

Según un aparte divulgado por el diario británico Daily Mail, Henao recordó los primeros tiempos de esta relación. En ese momento, tenía 14 años y estudiaba en un colegio de Medellín, mientras que Escobar tenía 25 y ya empezaba a incursionar en el crimen.

La narración indica que Escobar habría tenido sexo con ella sin que tuviera "la más mínima malicia o curiosidad". Esta relación la habría dejado embarazada, pero ella no lo supuso sino hasta varias semanas después. Cuando se percató, el capo la llevó a un sector remoto de Medellín.

Allí, una anciana la habría acostado rudamente y le habría insertado tubos en su aparato reproductor "para prevenir el embarazo". La viuda de Pablo Escobar debió tener estos aparatos durante varios días, incluso asistiendo con ellos a clase.

En el texto, ella asegura que sólo después de varios años de terapias pudo entender que había sido víctima de abuso sexual. Al contarle a su hija Manuela, ella respondió con un golpe y desprecio a la figura de su padre. Aún así, ella no dice considerarse una víctima más de Pablo Escobar. "No me siento cómoda retratándome como una víctima de mi esposo, por el gran respeto que le debo a las otras víctimas", dice.