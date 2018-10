Sueldo de congresista se quedará tal y como está

Los promotores de la consulta no se explican por qué después de haber consenso entre los partidos y compromiso desde el Gobierno para sacar adelante los proyectos anticorrupción, estos se hundieron como un barquito de papel. El más reciente fue el que proponía bajar el sueldo a los altos funcionarios, entre ellos los mismos congresistas que debían votar la ley.

Según explicó la senadora Angélica Lozano en Blu Radio, este proyecto se hundió “por W”, término muy usado en los partidos de fútbol para indicar que un equipo ganó porque no se presentó su rival.

Y es precisamente lo que sucedió en el caso de la iniciativa que buscaba bajarle el sueldo a los congresistas. Lozano contó que el proyecto se hundió porque ya se venció el plazo para que se presentara la ponencia.

“El proyecto se radicó el 18 de septiembre y el plazo para que se aprobara en primer debate se venció la semana pasada”, dijo.

Según la congresista, quien tenía que presentar la ponencia era el representante José Uscátegui, del Centro Democrático. Pero nunca lo hizo. “Ya se hundió por trámite. Aunque se presentara hoy, ahorita, o en una hora la ponencia, ya se hundió el proyecto. El plazo para que se aprobara en primer debate una reforma de este calado se venció la semana pasada”, manifestó.

Ella misma recordó que el presidente Iván Duque, tres días después de la consulta anticorrupción, se comprometió a radicar con mensaje de urgencia los proyectos anticorrupción que surgieran de una mesa técnica, conformada por todos los partidos. Esto, para cumplir con el mandato de los casi 12 millones de colombianos que votaron a favor de la consulta anticorrupción, pero que finalmente no pasó por poco.

“Hasta el sol de hoy el tal mensaje de urgencia, que solo puede poner el presidente, no ha llegado. Se hunden los proyectos”, agregó.

De hecho, esa misma mesa había llegado a un acuerdo el pasado mes de septiembre sobre el punto del salario de los congresistas.

En la noche del 10 de septiembre la mesa técnica acordó la reducción de 40 a 22 salarios mínimos en el sueldo de los congresistas. Pero no solo eso. También se pactó congelar el salario actual de senadores y representantes. De esa manera, desde el próximo año ellos no tendrían ningún aumento hasta que terminen su legislatura y gradualmente se les iría bajando el sueldo a los siguientes congresistas elegidos. Pero ya no será así.

Se creía, en ese momento, que con esas modificaciones hechas al proyecto y acordadas por todos los partidos, ya quedaba establecido un apoyo mayoritario en el Congreso para que fuera aprobado lo más pronto posible.

De los 11 proyectos radicados, nueve debían tener mensaje de urgencia. De esos, solo uno ha avanzado su trámite en el Congreso gracias a la intervención de la Fiscalía. Se trata de la norma que busca dar cárcel sin privilegios a los "delincuentes de cuello blanco".

