"No he conocido un mejor herbicida que el glifosato": Mindefensa

Es evidente la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el Gobierno Nacional para que erradique de una manera rápida los cultivos ilícitos en el país, que día a día se duplican. Por eso una de las decisiones más delicadas que tendrá que tomar Iván Duque en su Presidencia será la estrategia para reducir el número de hectáreas de hoja de coca, que para 2017 aumentó un 11%, llegando a 209.000 hectáreas.

Esta es la razón por la que desde el día cero de su mandato empezó a sonar la idea de resucitar la aspersión con glifosato, pese a las advertencias sanitarias sobre su uso y los fallos que ha emitido la Corte Constitucional en los que lo prohíbe.

Ahora el ministro de Defensa, Guillermo Botero, volvió a sacar el tema a la luz. Esta vez fue en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, durante un debate de control político.

Ahí, ante los congresistas, tenía que rendir un informe sobre la situación actual de los cultivos ilícitos en el país y nombró al glifosato “a título personal”.

La postura del ministro

Según Botero, realizar la aspersión aérea o manual con otros químicos resulta más costoso y muchas veces terminan siendo más tóxico. Y dijo: “En mi experiencia como agricultor, no he conocido un mejor herbicida que el glifosato”.

Continuando con su exposición, Botero aseguró que en el 40% de los casos en los que se realizó la erradicación forzada de cultivos ilícitos los campesinos volvieron a sembrar la planta. En cambio, en la erradicación voluntaria el porcentaje de resiembra es cero.

Pero con esta opción hay un problema. Según el ministro, esta última “tiene un costo muy alto y esos recursos nunca existieron”.

Y no es el único que piensa parecido. Antes, el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, también aseguró en medios de comunicación que estaba de acuerdo con el regreso de la aspersión con glifosato para erradicar de una vez por todas los cultivos ilícitos.

“Si usted me lo pregunta a mí, como un simple soldado, el soldado Mejía, yo le quiero contestar que esa aspersión sí es una salida importante y fundamental”, dijo el General en una entrevista.

El fallo de la Corte

Fue en abril de 2017 cuando la Corte Constitucional ratificó la prohibición del glifosato en aspersiones aéreas y exhortó al Congreso a expedir una nueva legislación sobre la erradicación de cultivos ilícitos que sea integral y responsable.

En el fallo, la Corte apoyaba la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que impedía que “se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Fue ahí cuando la Corte pidió que el Gobierno buscara “una forma alternativa con otra sustancia química no tóxica, o bien esta se realice bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que esta pueda llegar a tener sobre las comunidades étnicas”.

La decisión del gobierno anterior

Pese a esa advertencia, un año después el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el uso inmediato de aspersión con glifosato, pero con drones a baja altura.

“Los drones son vehículos no tripulados, avioncitos no tripulados, que por su altura se asimilan a una aspersión terrestre, no aérea", dijo Santos el día del lanzamiento de esta estrategia.

Curiosamente, el anuncio se hizo un día después de conocerse el llamado de atención de Estados Unidos a Colombia por el aumento de siembras de coca en el 2017.

De esta manera, no parece alentador el futuro que tendrá el programa de erradicación de cultivos, teniendo en cuenta que desde el nuevo Gobierno ya no hay muchas expectativas sobre la sustitución voluntaria.