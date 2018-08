Estos son los políticos que hoy no apoyarán la consulta anticorrupción

Además de Uribe, estos son los políticos que no apoyan la consulta anticorrupción.

En las últimas semanas se han conocido las voces de senadores, políticos y otros funcionarios, que se oponen a esta consulta.

Algunos votarán no en ciertas preguntas y otros no asistirán a las urnas. El problema de los que no asistirán a las urnas es que contribuyen a que no se alcance el umbral.

Álvaro Uribe fue uno de los primeros en confirmar que no saldría a votar hoy.

Publimetro Colombia Álvaro Uribe madrugó, pero no a votar sino a trinar

Además de él, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, votará no en la primera pregunta.

Macías ya había confirmado que votaría no a la reducción de salarios de congresistas.

Publimetro Colombia Macías votará ‘No’ a la rebaja de sueldo para congresistas porque "el congresista es el que más gasta plata en su trabajo" Así lo afirmó en entrevista con La W Radio.

Otros políticos que no apoyan la consulta anticorrupción:

El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, no la apoyará. Estas son sus razones:

Consulta anticorrupción es un placebo. Ni quita ni pone. No produce efectos jurídicos, sino políticos, particularmente mediáticos a favor de quienes la promueven y utilizan para sus campañas — Jaime Castro (@JaimeCastroC) August 16, 2018

Viviane Morales ha dicho que tampoco está de acuerdo con la consulta anticorrupción:

Da vergüenza ver convertida la bandera de la lucha contra la corrupción en bufonería y payasada. Es falta de conciencia y oportunismo político trivializar, reguetoneando, el mayor problema del país. — Viviane Morales (@MoralesViviane) August 22, 2018

Paola Holguín, senadora del mismo partido de Macías y Uribe, también anunció su postura:

Este domingo NO voto la consulta anticorrupción pic.twitter.com/5BgULlmBAM — Paola Holguín (@PaolaHolguin) August 22, 2018

Los jueces y magistrados de la Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) también le hacen oposición a la consulta. El argumento de ellos es el mismo de Macías: están en contra de la reducción de salarios.