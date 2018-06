Las desgarradoras cartas de niños a Trump sobre la separación de familias en la frontera

"¿Niños en una jaula? Eso no está bien", señala Cosmo, un menor de tan solo tres años en una carta escrita por sus padres. La política de "tolerancia cero" de Donald Trump, que separa familias en la frontera y enjaula a los menores en hogares de detención, ha generado indignación alrededor de todo el mundo. Y los niños no se han quedado al margen de esto.

A través de la campaña #postcards4families (postales por las familias), decenas de pequeños han enviado cartas al presidente estadounidense criticando la crueldad de la decisión tomada.

#postcards4families

La iniciativa, que además busca recaudar donativos para las familias inmigrantes, fue creada por Karen Ross, profesora asistente de conflictos que trabaja en Massachusetts, y Abby Wood, profesora de derecho en la Universidad del Sur de California.

Ross y Wood alientan a los donantes y sus hijos a escribir cartas o tarjetas escritas a mano a los responsables, a saber, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional e ICE, todos con su información de contacto, presentado en la página de Facebook.

The people that can reverse this policy are going to be getting postcards from Leo (8), Ivy (4), Carly (10), B (5) and C (2), Cosmo (3), Henry (2), and a bunch of other kids who will be attending postcard parties this week. We matched all the kids’ postcards with $5 donations. \4 pic.twitter.com/yO6S1y69a4 — Abby Wood (@yesthatabbywood) June 19, 2018

Remember, we are matching postcards from kids with a $5 contribution to @RAICESTEXAS until the money runs out. Use #postcards4families, so we can find it! More details here: https://t.co/a5BK4ZO2Fs. \3 pic.twitter.com/CeBHBqIrkO — Abby Wood (@yesthatabbywood) June 19, 2018

So far, our #postcards4families campaign has raised around $3000 for RAICES. The postcard images are starting to roll in, and they look great! \2 pic.twitter.com/oBkEn0V9ls — Abby Wood (@yesthatabbywood) June 19, 2018

Now you’re all set to host a #postcards4families party! We’ve already heard of several, from California to Montreal! Or, whatever, just have your kids write a couple before dinner while the veggies cook. That’s what mine did last night! \7 #postcards4families pic.twitter.com/xBkdEXYGX8 — Abby Wood (@yesthatabbywood) June 19, 2018

Bone tired and heading for bed, but a quick wrap up on our #postcards4families party today in Los Angeles. Pizza and wine make most things fine, so the parents chilled while the kids used their markers and stickers to send a message! (The thank you is for @SenFeinstein!) \1 pic.twitter.com/sC2tNLxsQ2 — Abby Wood (@yesthatabbywood) June 21, 2018