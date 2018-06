Así defendió Vicky Dávila a Claudia López de los insultos de Alfredo Ramos

En medio de la entrevista de Alfredo Ramos hecha por la periodista Vicky Dávila, la comunicadora dijo que se sintió ofendida por el insulto que lanzó Ramos a Claudia López en medio de una plenaria del Senado.

El senador Ramos Maya, señaló que fue un descuido y que le tocó una fibras, cuando la senadora se refirió a su papá Luis Alfredo Ramos Botero y as investogaciones que salieron en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo.

Enseguida, Vicky lo interrumpió y le dijo: “Sí, pero usted también le dijo (a Claudia López) bandida y le dijo corrupta”.

Ramos indicó que la senadora es una consentida de los medios de comunicación y que por eso se iban a ir lanza en ristre contra él, a lo que la periodista respondió.

“No, pero no se trata de que la estemos consintiendo… le repito entonces lo que ayer decía, yo entiendo, y muchas veces se lo hemos dicho acá, Claudia a veces tiene malas maneras, y eso no está bien y no se lo aplaudimos, se lo hemos dicho. Pero también hay que reconocer que ha sido una senadora juiciosa, valiente, importante”, afirmó Vicky Dávila.

“Ofrezco excusas porque la ciudadanía no puede tener personas en el servicio público diciendo y cayendo en ese tipo de groserías, yo ofrezco excusas realmente, esto fue un momento humano”, señaló Ramos.

Esta es la entrevista completa de La W: