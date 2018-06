La Jep, en veremos por cuenta del uribismo

Este lunes se regó como pólvora la noticia del aplazamiento en el Senado del debate en el que se tenía que aprobar la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La razón de este aplazamiento, que fue promovido desde la bancada del Centro Democrático, era que la Corte Constitucional aún no se había pronunciado sobre la validez de esta justicia especial.

Para quienes son defensores de la paz, era preocupante que desde el Senado intentaran dilatar la aprobación de esta ley estatutaria, ya que de ella depende el funcionamiento de la JEP que garantizará la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado con las Farc.

La polémica continuó ayer en el Congreso cuando se supo que también habían excluido del orden del día la discusión del proyecto de la JEP y, en cambio, darle celeridad a otros proyectos que deben ser aprobados antes de que termine el periodo legislativo.

Luego, un mensaje de urgencia del presidente Juan Manuel Santos complicó aún más las cosas y en el país quedó la impresión de una posible primera disputa entre el actual presidente y el partido político del presidente electo hace solo tres días.

En un tuit, Santos aseguró que convocará sesiones extraordinarias en el Congreso si hoy no se debate y aprueba el proyecto de ley que reglamenta la JEP.

"Acabo de reiterar el mensaje de urgencia para la ley del procedimiento de la JEP. Si no se aprueba mañana (miércoles), convocaré a extras. La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos", advirtió desde la red social.

Con esta orden del mandatario, evadir la discusión del proyecto de ley significaría el incumplimiento de una orden constitucional.

PUBLIMETRO habló con el senador Jaime Amín, del partido Centro Democrático, quien explicó en qué punto está el trámite.

“El lunes se aprobó una proposición del Centro Democrático pidiendo el aplazamiento. El martes retomaron nuevamente el tema y se insistió, por parte del Centro Democrático y de otros parlamentarios, excluir del orden del día el proyecto de la JEP para que no lo discutieran en la sesión de hoy”, dijo el congresista.

Con 43 votos a favor y 25 en contra los parlamentarios aprobaron que se excluyera del orden del día el proyecto, con una particularidad: que se aplazara “hasta tanto la Corte Constitucional no expida la correspondiente sentencia de validez de la ley estatutaria de la JEP”.

¿Qué le espera a la JEP?

Amín aseguró que el mensaje de urgencia del Gobierno es “otro problema”.

“En teoría, cuando hay mensaje de urgencia el Congreso solamente puede abocar el conocimiento de ese proyecto y hasta que no lo apruebe no se puede pasar a ningún otro proyecto”, afirmó. Por lo que, agregó, se tendrá que discutir en la próxima sesión, que podría ser hoy, con o sin el concepto de la Corte.

La razón para pedir la exclusión, según el argumento de la bancada del Centro Democrático, es que la Corte Constitucional no ha expedido la correspondiente sentencia que le da o no la validez a la ley estatutaria de la JEP y eso sería como “bautizar a un bebé que aún no ha nacido”, dijo.

En cuanto a los rumores de que se trataría de una orden del presidente electo para archivar la reglamentación de la JEP, el senador manifestó:

“Iván Duque no da órdenes. Él es muy respetuoso de sus competencias. Pero claro, él ya manifestó sus preocupaciones al Congreso”.