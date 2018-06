El candidato insiste en la necesidad de llevar a cabo el encuentro. Gustavo Petro asistirá a debate de RTVC a pesar de que este no se realizaría.

Tal como informó Revista Semana, la Comisión de Garantías Electorales pidió que se convocara a debate público a Iván Duque y Gustavo Petro.

En la mañana del pasado jueves se definió que, en obediencia a la regla establecida en el artículo 23 de la Ley 996 del 2005, la televisión pública debe llevar a cabo esta reunión entre candidatos.

Dicha regla establece que se pueden realizar hasta tres debates, de 60 minutos cada uno, y con unas reglas acordadas por los dos implicados.



No obstante, se informó que no habría debate puesto que la agenda de Iván Duque no tiene espacio. Desde su campaña, un comunicado indica "imposibilidad de encontrar coincidencia de agendas" y se agrega que "[el] tiempo es muy corto para coordinar aspectos de carácter técnico y logístico".

Gustavo Petro, candidato de la 'Colombia Humana', que confirmó su asistencia con anterioridad, continuó dando la pelea por su derecho a exponer sus propuestas e ideas, pese a la cancelación del debate, algo que él considera "inaceptable".

En este momento me dirijo al canal público nacional RTVC para iniciar el debate que obliga la ley.. Espero que Duque cumpla con su deber ciudadano de exponer sus ideas a la ciudadanía — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2018

A lo largo del día, medios como La FM informaron que el debate continuaba en pie, y que se esperaba que Iván Duque aceptara el llamado.

Aun así, por el momento el debate no se realizaría, ya que para que esto suceda ambas partes deben haberlo solicitado.

Por lo que se sabe, el Canal Institucional podría hacer una entrevista con Gustavo Petro si Iván Duque no se presenta.

@petrogustavo está listo para ir al debate hoy y cumplirle a los colombianos. El debate se puede y se debe realizar hoy, allí estaremos. https://t.co/MlxeXZ9x8C — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) June 16, 2018

A esta hora, Gustavo Petro se presenta en las instalaciones de RTVC.

ACTUALIZACIÓN: En este momento Gustavo Petro espera al candidato Iván Duque. Según dice, esperará 15 minutos.

EL DEBATE frente a la ciudadanía al que Duque no asistió. https://t.co/sYWd40ZqK9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018

Esperaré 15 minutos al candidato @IvanDuque Los periodistas del canal público tienen las preguntas listas para presentar el debate a la ciudadanía

pic.twitter.com/nel2Ik4M1u — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018

