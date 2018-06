Descubrimiento de la NASA aumenta posibilidades de hallar vida en Marte

La NASA anunció hoy que su robot explorador Curiosity, una misión que aterrizó en Marte en 2012, encontró moléculas orgánicas en rocas del planeta rojo formadas hace tres mil millones de años, un hallazgo que podría indicar que allí hubo vida.

"Este es un descubrimiento muy emocionante, pero no podemos confirmar aún el origen de estas moléculas. Podría ser una prueba de vida anterior, pero también podrían pertenecer a un meteorito u otras fuentes", dijo Paul Mahaffy, director de la división de Exploración del Sistema Solar de la NASA, en el canal de la agencia espacial.

Oh, these are #organics in my neighborhood… Methane swells each summer and ancient carbon-compounds locked in rocks. I haven't found life on Mars, but signs say…we’re on the right track. https://t.co/hqunXt76og pic.twitter.com/ownp0modD4

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) June 7, 2018