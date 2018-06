La segunda vuelta está cada vez más cerca. Resta poco más de una semana para que llegue el anhelado 17 de junio, fecha en la que se conocerá el nuevo Presidente de la República. Por eso, los dos candidatos aprovechan cuanta oportunidad tienen para dar a conocer sus propuestas. Sin embargo, justamente en medio de estos espacios, llegaron fuertes críticas contra Darío Arizmendi por entrevista a Gustavo Petro.

El hombre del partido Movimiento Colombia Humana asistió al programa ‘6 AM’ de Caracol Radio para brindar unas cuantas declaraciones. Allí, tocó varios temas cruciales de cara a lo que se viene, con el fin de explicar y dar a conocer de manera clara y contundente todas las propuestas de su programa de gobierno.

Lo curioso del caso es que, más allá del invitado que tenían, la manera en que se desarrolló la entrevista no fue la mejor. Prueba de ello son las críticas contra Darío Arizmendi, a quien se le señala de no haber ejercido buen periodismo, de no ser imparcial y de haber atacado a Gustavo Petro en repetidas ocasiones, con el fin de buscarle un punto débil.

Miles de usuarios en Twitter se pronunciaron. La mayoría de ellos coincidieron en sus opiniones y conceptos. Eso, sin lugar a dudas, lleva a pensar que las fuertes críticas contra Darío Arizmendi por entrevista a Gustavo Petro son justas.

Qué pena @CaracolRadio ese señor Darío Arizmendi es una vergüenza para el periodismo. Qué sesgo tan horrible. — Clo Cloquis (@Cloquis) June 6, 2018

Darío Arizmendi es lo peor del periodismo colombiano, definitivamente — Klavikho (@_SubVerso) June 6, 2018

Petro recibiendo el bombardeo malintencionado de Darío Arizmendi #PetroEnCaracolMás pic.twitter.com/HDOc1A11GD — Cony Pantoja M (@conypantoja) June 6, 2018

Es una vergüenza la manera en la que hacen “periodismo” Dario Arizmendi es una prueba de ello, nunca vi una falta de profesionalismo de tal tamaño, ni hablar de Darcy, afortunadamente @petrogustavo siempre supo ponerlos en su lugar con argumentos claros. @CaracolRadio — Qwerty 🥑🥥 (@cpachon9) June 6, 2018

#PetroEnCaracolMás

Dario Arizmendi tergiversa las propuestas de @petrogustavo para darle votos a Duque.

Mala leche. — Juan Camilo Caicedo🥑 (@JUANCAELBROKY) June 6, 2018

Vergonzoso el sesgo del periodista Dario Arizmendi @CaracolRadio #PetroEnCaracolMas — Sonia Gallo Murcia (@sonia118m) June 6, 2018

Me avisan cuando Darío Arizmendi acabe el paredón al que está sometiendo a Gustavo Petro. — Kikín (@VengaPregunteme) June 6, 2018

Qué vergüenza produce Darío Arizmendi, @CaracolRadio — Juan C. Valencia (@juanrayola) June 6, 2018

En serio es una vergüenza el periodismo de Darío Arizmendi @CaracolRadio. No merece el más mínimo respeto. No se compadece con nada su descaro, y falta de objetividad. Q poco amor por Colombia y por sus oyentes. Falto total de Ética y transparencia https://t.co/9d1MXnpy73 — Luz Rocío Corredor G (@LuzRoCorredor) June 6, 2018

Darío pregunta: Usted se cree el mesías?@petrogustavo párese de esa mesa, que asco de periodismo. — Clo Cloquis (@Cloquis) June 6, 2018

