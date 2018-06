¡Muy brava! Mujer le pide a De la Calle que le devuelva la plata de la vaca

La vaca que seguidores y simpatizantes de Humberto de la Calle realizaron con el fin de ayudarlo a saldar la deuda que adquirió para hacer campaña política para las pasadas elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018, en donde se quedó con el quinto lugar con a penas 400.000 votos, que no le alcanzaron para superar el umbral y quedarse sin devolución de dinero.

El monto que el político liberal le adeuda al banco es de más de 1500 millones de pesos y la colecta digital que empezaron a hacer los colombianos rindió sus frutos y en menos de unos días alcanzó los 600 millones de pesos, pero la publicación de un tuit en donde señalaba que no votaría por ninguno de los dos candidatos que quedan para segunda vuelta, Gustavo Petro e Iván Duque, frenó la colecta que ahora solo ha crecido 80 millones y que parece no superará los 700 millones, pues sus simpatizantes no le perdonaron la "tibieza".

Pues varias han sido las voces que hoy aseguran que se arrepienten de haber donado dinero para el burócrata y ayudarlo a saldar su deuda, cuando a este, claramente "no le importa el proceso de paz" y prefiere dejarlo en manos de quienes han asegurado lo harán trizas.

Así lo hizo doña Nydia Díaz, una adulta mayor que manifestó que quiere encontrar a Humberto de la Calle "en alguna calle" para que le devuelva los $50.000 que ella donó de su trabajo a la vaca de Humberto.

"Fui muy ilusa y pensé que iba a seguir trabajando por la paz, pero ahora salió con que va a votar en blanco", señaló Nydia en un video que se ha vuelto viral, en donde pide, enfáticamente que le devuelvan sus $50.000. ¿Usted también va a pedir que le devuelvan lo que donó?

Por favor que Humberto de la Calle le devuelva la lk a doña Nydia. Ella participó en la vaca pensando que él de verdad estaba comprometido con la paz y le salió con cuentos chimbos. Posted by REVISTA HEKATOMBE on Monday, June 4, 2018

