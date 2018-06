El 'agarrón' entre María Fernanda Cabal y Angélica Lozano para alquilar balcón

En una batalla campal se convirtió el video en el que Angélica Lozano alerta sobre el supuesto cambio de parecer del Centro Democrático con relación a las votaciones de la Consulta Anticorrupción, pues las senadoras del uribismo le reclamaron asegurando que son mentiras y que era una estrategia dura.

Parece que es el precio que paga Duque por el apoyo de Gaviria, Vargas Lleras etc

¿ @IvanDuque le ordena al CentroDemocrático NO votar hoy la #ConsultaAnticorrupción a pesar de ser ellos quienes propusieron el 5 de junio como fecha de votación?

Pues la representante María Fernanda Cabal se enojó y en su cuenta de Twitter la emprendió contra la congresista de la Alianza Verde asegurando que es una mentirosa, y que recibía órdenes de Gustavo Petro.

No sea mentirosa, estamos en el debate al PL 198/2008 de sometimiento de bandas criminales. Nadie ha dado órdenes aquí de nada. De pronto ud. si las recibió de su nuevo jefe, el difamador Gustavo Petro.

Pero la situación llegó a Paloma Valencia, quien estuvo apoyando con anterioridad el proyecto y aseguró que ella cumplía su palabra y que se estaba haciendo un cálculo electoral con la consulta anticorrupción:

decir ahora q @IvanDuque mando a votar que no, es una forma deshonesta de hacerse dueños exclusivos Jugar limpio que es lo q le sirve a Colombia

No me gusta q @AngelicaLozanoC se invente cuentos dizque para presionar

ahora resulta q después de haber apoyado #ConsultaAnticorrupción en todos los debates, vamos a votar porq no presionan por Twitter

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 5, 2018