La razón por la que Harry y Meghan deberán devolver los regalos de su boda

La boda del Principe Harry con la actriz Meghan Markle sin duda se convirtió en el evento del año. Harry y Meghan son ahora la pareja más comentada del momento y su boda sigue dando de qué hablar. Harry y Meghan deberán devolver sus regalos

Para el magno evento la pareja sabía que cientos de empresas, celebridades y público en general harían obsequios, para eso, ellos pidieron que se realizaran donaciones específicas destinadas a organizaciones con fines sociales.

A pesar de que así sucediera, una gran parte hizo caso omiso a esto y terminaron recibiendo obsequios que suman la impresionante cantidad de $9 millones.

Las organizaciones a las que la pareja pidió donaciones fueron: "Chiva", dedicada a la lucha contra el VIH infantil; "Crisis" organización para personas en situación de calle; "Myna Mahila Foundation" dedicada al empoderamiento de mujeres en barrios deprimidos de Mumbai; "Scotty’s Little Soldiers", dedicada a los huérfanos del servicio en el Ejército británico; "Street Games", que fomenta el deporte en las calles; "Surfers Against Sewage", que lucha por la conservación marina y "The Wilderness Foundation UK", que promueve los beneficios y el disfrute de la naturaleza salvaje.

El proceso de devolución de obsequios ya inició, a la par de que fue revelado a un periódico británico, que la pareja si pidió obsequios convencionales de decoración y hogar pero que esa lista fue estrictamente otorgada a la familia y amigos.