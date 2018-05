¿Por quién va a votar Claudia López y Angélica Lozano?

Mucho se ha especulado sobre cuál será el camino que tomarán l0s candidatos que hoy no lograron montarse en una segunda vuelta.

Los más apetecidos, hoy por hoy, son los candidatos Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, pero es evidente que Lleras no quisiera acercarse a Gustavo Petro y su afinidad le apuntara a Iván Duque.

Pero en el otro camino todo es incierto, porque no se consolida ningún resultado claro o posible. Y es que dentro de la coalición, tres fuerzas populares, con muy buena reputación no han tomado la decisión o han informado a quién apoyarán.

Pues la gestora de la Coalición Colombia, Claudia López, que se mostró feliz con los resultados, fue consultada por PUBLIMETRO en abril de este año, en el que fue nuestro Facebook Live con los candidatos a la Vicepresidencia y aseguró que en medio de una segunda vuelta en la que estuviera involucrado Iván Duque o Germán Vargas Lleras y un candidato independiente, votaría por una nueva opción, pero aseguró que "ni muerta votaría por Duque o por Vargas".

Si no llegan a segunda vuelta, ¿a quién apoyaría?

Hablo por mí. Yo no voto por el candidato de Uribe no voto ni muerta. Yo no voto por Germán Vargas Lleras ni muerta. Yo pienso que este país tiene que superar ese pasado, ese odio, ¡esa corrupción! Por favor. Han gobernado por 16 años este país y se han robado todo, se han robado las elecciones, se han financiado con Odebrecht, han cometido ‘falsos positivos’. ¿Qué es lo que están esperando que cambie? ¿El títere? El maestro de esa orquesta es el mismo y se llama Álvaro Uribe Vélez, de manera que ni por Uribe ni por Germán Vargas. Prefiero votar en blanco. Eso yo lo tengo claro. Y si pasa una opción alternativa, pues ya hay una opción.

En el minuto 15:40 del siguiente video puede ver el video y la respuesta de Claudia López:

Pero otro de los 'duros', Angélica Lozano, manifestó en las últimas horas que aún no se deciden, pero que lo que sí tienen claro es que no apoyarán a Iván Duque.