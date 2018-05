¿El culpable de los errores de Karius en la final de la Champions fue Sergio Ramos?

La figura más destacada en el título del Real Madrid en la UEFA Champions League fue Loris Karius, el portero del Liverpool que cometió dos errores infantiles que dieron la diferencia de 3-1. Pero un video divulgado en redes sociales demostraría que los errores de Karius habrían sido reacción de un golpe que le dio Sergio Ramos.

Ramos, quien ya había entrado en una polémica por haber causado la lesión que sacó del partido a Mohamed Salah, fue registrado en plena transmisión del partido con un codazo en una acción ofensiva. La situación se registró en el minuto 49, dos minutos antes del error que desembocó en el gol de Karim Benzema que abrió el marcador.

En el video también se ve cómo Karius cae al suelo y protesta el codazo que le metió Ramos, pero el árbitro no tomó ninguna decisión.

Anyone noticed THAT?! 49 th Minute: #Ramos hit #Karius against his head! 😳 #UCLfinal pic.twitter.com/f0SEgzdMkS

