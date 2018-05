Todo listo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

Se acerca la fecha de elecciones presidenciales de Colombia en la que se elegirá al mandatario que gobernará desde el 2018 hasta el 2022. La primera vuelta se hará este 27 de mayo y, dependiendo de los resultados, la segunda vuelta será el 17 de junio.

Quien sea elegido como el sucesor de Juan Manuel Santos tomará posesión del cargo el 7 de agosto de 2018.

La Registraduría respondió algunas dudas sobre lo que sucederá en la fecha de elecciones presidenciales de Colombia

¿Cuál es el horario para votar?

Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, el horario de votación,

tanto en el territorio nacional como en el exterior, es de 8:00 am a 4:00 pm. Al cerrar las mesas, los jurados dan inicio al conteo de votos en la mesa.

¿Si son las 4:00 pm y estoy en la fila, puedo votar?

No. A las 4:00 pm se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos haciendo la no podrán votar después de esa hora. Únicamente podrá votar el ciudadano que ya haya entregado su cédula de ciudadanía al jura- do de votación.

Si hay segunda vuelta ¿cuándo se realizará?

La segunda vuelta ocurrirá si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la primera vuelta, programada para el 27 de mayo y se celebraría el domingo 17 de junio de 2018. En ésta sólo participarán los dos candidatos que obtengan las más altas votaciones y será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos.

También le puede interesar: