Petro denuncia posible fraude electoral por riesgo de manipulación en el software de la Registraduría

Gustavo Petro denunció posible fraude electoral por riesgo de manipulación en el software de la Registraduría.

“Santos impidió que viniera la comisión técnica electoral de la UE a verificar las elecciones”, dijo este viernes en entrevista con Publimetro.

Según el candidato presidencial, “el fraude se puede hacer de dos maneras: o se hace en las mesas con los jurados y/o se hace en el software que cuenta los resultados”.

Su partido ya había hecho anteriormente la solicitud ante la Registraduría para hacer la verificación al software, pero fue negada.

Luego se enteró que “la empresa The International Foundation For Electoral Systems iba a mirar y a garantizar el correcto funcionamiento del software de la Registraduría Nacional, eso es una tarea especializada. La Procuraduría General de la Nación emitió la carta (para la veeduría) y no la tramitaron”, dijo.

Y agregó: “entonces no hay revisión de ningún tipo de ese Software pese a que el Consejo de Estado, por orden judicial, había ordenado el cambio y la veeduría de ese software tras lo ocurrido con el partido MIRA”.

La contratación de jurados

Otra acusación que hace el candidato, basado en distintas denuncias realizadas desde distintos sectores, es que “la Registraduría Nacional, en vez de usar la nómina pública del estado para ser jurados, contrató empresas privadas, 39.000 en total, de las cuales la mayoría parecen ser de papel”.

Manifestó a este medio que “se está preparando un gran fraude que en mi opinión, es a favor de Vargas Lleras por decisión de Santos y su Registrador”.

Santos impidió la entrada de la Comisión técnica electoral de la Unión Europea, la empresa gringa que iba a mirar el software de la Registraduria no aceptó porque le avisaron sobre el tiempo, crearon miles de empresas de papel para nombrar jurados pic.twitter.com/RLGBP2hb3a — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2018