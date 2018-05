Policía detuvo a Bill Clinton tras verse involucrado en un robo en Chile

Bill Clinton fue detenido por andar robando en Arica. Así es, tal cual como usted lee. Efectivos de Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) lo esposaron y lo pusieron de inmediato a disposición de la justicia, por una orden pendiente que tenía a causa de un robo cometido en esa ciudad nortina.

Pese a que cuando se habla de Clinton, todos piensan en el ex presidente de Estados Unidos que estuvo justo en la Casa Blanca antes de George W. Bush, en esta oportunidad Carabineros detuvo a una persona de origen dominicano y que tenía sólo un alcance de nombre con ese líder internacional.

Es más, según indica La Estrella de Arica, el nombre completo del detenido es Bill Clinton Disla Herrea (24) y no tiene relación con el ex presidente norteamericano.

Antecedentes

La publicación regional indica que la detención ocurrió luego que el dominicano, con residencia temporal en nuestro país, se viera envuelto en un robo de un lugar habitado, el pasado 20 de abril.

A causa de esto, quedó con una orden de detención pendiente amada por el Tribunal de Garantía de Arica.

Luego de que transcurrieran algunas semanas del hecho, el detenido fue ubicado por la SIP de la Tercera Comisaría quien este viernes lo detuvo tras una fiscalización realizada en el pasaje 1 de la Población Cerro Chuño.

A causa de esto, fue llevado de inmediato al Tribunal de Garantía, donde quedó libre pero con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Otros “famosos”

Pero Bill Clinton no es el único “famoso” detenido en la zona norte. Ello pues en septiembre del año pasado detuvieron a Sadam Hussein, un peruano que tenía el mismo nombre que el ex presidente de Irak . El latino tuvo un destino destino al ex líder de Medio Oriente. Tras ser sorprendido con un kilo de drogas en ovoides, justo al intentar cruzar el paso fronterizo de Chacalluta, quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en 2016, también cayó García Márquez, no por escribir sobre José Aureliano Buendía o Macando, sino que por tráfico de drogas. Este fue condenado a cumplir la pena efectiva de 5 años y un día.