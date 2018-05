De la Calle denuncia "campaña sucia" desde campaña de Fajardo

En redes sociales se ha viralizado una movilización en la que un grupo, que al parecer está asociado a la campaña de Sergio Fajardo, busca quitarle de manera "oscura" votos a Humberto de la Calle, haciendo parecer que tienen un acuerdo.

En la pieza publicitaria que se mueve en redes sociales se asegura que "La alianza es entre los ciudadanos" e invita a que si alguna persona va a votar, ya sea por Humberto de la Calle, o por Sergio Fajardo, se comprometan a votar por el que tenga mejor intención de voto en las encuestas.

Esto, evidentemente se haría con intenciones de perjudicar la votación de De la calle, que le ha apostado a desmarcarse de las mediciones de intención de voto de las encuestadoras, pues no le han beneficiado mucho.

"Lo que han denominado 'un movimiento ciudadano' que utiliza deliberadamente logos de ambas campañas (verde y de dlc) tiene muy molestos a la campaña de DLC quienes consideran una jugada de guerra sucia el llamado a votar por el candidato que vaya mejor en las encuestas el día 17 de mayo.

Andrés Hoyos, asesor de Humberto De La Calle, les ha pedido a Sergio Fajardo y Claudia López, que desmientan o autoricen dicho llamado, pero aún no hay respuesta por parte de esa campaña. Se sabe que De La Calle y Fajardo tienen varias coincidencias pero por temas extratemporáneos del CNE no pudieron llevar a cabo una muy fuerte alianza impulsada desde la opinión pública. Esta jugada, en contravía total de esta alianza, pretende dividir aún más a los candidatos y fortalecer deliberadamente a Sergio Fajardo. Desde la campaña de DLC han venido insistiendo en hacer un voto de convicción en primera vuelta y el mismo Dr DLC ha insistido: “La gente dice que soy el mejor candidato pero que no van a votar por mí porque no voy a ganar. ¡Eso es un sofisma! ¿Cómo voy a ganar si no votan por mí?”", fue el pronunciamiento desde la campaña de Humberto de la Calle.

Esta es la dichosa campaña:

Desde la Coalición Colombia, el coordinador político de la campaña Fajardo Presidente, Santiago Londoño, asegura que la iniciativa no proviene desde las entrañas de la campaña y que no tienen identificado de dónde provienen estas iniciativas.

Y los comentarios en redes no se han hecho esperar:

De pésimo gusto esa campaña de #YoSumoNoDivido.

No al voto útil, si al voto por convicción — Nicho (@NichoAlAjillo) May 10, 2018

Fajardo se niega a unirse con De La Calle por ego, y ahora que se da cuenta que sí le hacen falta los votos, entonces comienza campaña conveniente y doble con #YoSumoNoDivido, para quitarle votos. Eso no es la decencia de la que tanto se ufana, además de ser decepcionante. — Daniela Garcés (@DaniGarcesL) May 10, 2018

La campaña #yosumonodivido es una forma vil de @sergio_fajardo, para robarle votos a @DeLaCalleHum. Los candidatos presidenciales no son intercambiables, y las encuestas en este país no son confiables. — Ciega (@_SordoMuda) May 10, 2018

Esa campaña #YoSumoNoDivido de @sergio_fajardo es de lo más barato, antidemocrático y eticamente dudoso que he visto. — carlos valencia (@carlosvalenciaa) May 10, 2018

El #YoSumoNoDivido de la campaña de Fajardo para quitar votantes es muy bajo. Horriblemente bajo.

Yo voto por convicción, no por encuestas, por eso #YoVotoDeLaCalle y #YoSoyDeLaCalle. Perdonarán eso de no creer en el voto útil en primera vuelta. — Mafe Barriga Tobón (@Groctobeaun) May 10, 2018