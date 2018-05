Ella es la hija de Germán Vargas Lleras, que sorprende en redes con sus movimientos

¡Hace 1 año se me cumplió el sueño de bailar junto a @carlosvives ! Gracias por tu energía y amor por Colombia. Este año el festival es en tu honor, te lo mereces eres un grande 💚 @claudiaelenaoficial este homenaje también es tuyo #festivalvallenato #colombia #Valledupar #viveselfestival @fesvallenato

A post shared by Clemencia Vargas (@clemevargas) on Apr 26, 2018 at 8:57am PDT