Fue al baño del cine y descubrió a un desconocido espiándola en el cubículo

Una joven identificada como Katherine Díaz denunció que un hombre la espió durante varios minutos en el baño de un cine en el centro comercial Caribe Plaza de Cartagena.

La mujer había comprado entradas con su pareja y unos amigos para la función de las 10:40 p.m., pero a mitad de la cinta sintió ganas de ir al baño.

Al ingresar al cubículo encontró con terror que un hombre la estaba espiando en la parte de abajo de la ranura de la puerta.

“Yo salgo de la sala de cine, entro al baño, al primer cubículo, y cierro la puerta. De repente vi el reflejo de una sombra que se va acercando y se va apoyando en el piso. Las manos eran de una persona de piel trigueña, las uñas las tenía sucias y movía la cabeza hacia atrás, era un hombre. Yo reaccioné pisando fuerte y grité: ¡Nojoda! ¿Qué es lo que pasa?", relató la joven al diario El Universal.

La mujer salió corriendo del baño tras su espía porque, según señaló, al parecer el hombre que "violó su intimidad", trabaja en el lugar.

"cuando abro la puerta alcanzo a ver a la persona que sale corriendo. Apenas salgo del baño me encuentro con el vigilante, yo gritaba, él me atendió al instante y se me acercó a preguntarme qué me había pasado. Estaba frente a una de las salas de cine y, en ese momento, salieron dos aseadores. Uno de ellos me causó miedo por su actitud y las preguntas que me hacía. Lo que hice fue entrar a buscar a mi novio y a mis amigos”.

Tras reunirse con administradores del reconocido cinema, la joven cartagenera pudo conocer algunas imágenes del momento en que ingresó al baño y en las que se observa el ingreso del hombre justo después de ella.

"Los llamé varias veces y ellos insistían en que no podían mostrarme los videos, pero yo les decía que necesitaba verlos para tomar acciones legales, porque se trataba de mi integridad. Ellos me citaron y el gerente me recibió con unas diapositivas en PDF, donde se observa la silueta de una persona que entra detrás de mí y que después sale corriendo y se esconde en la sala contigua al baño”.

El gerente del lugar aseguró que el hombre no labora para la empresa de cine y que como se vio en las imágenes llevaba un uniforme diferente al resto del personal.

La afectada finalmente señaló que al ser interrogada por otro vigilante del sitio, éste aseveró que no es la primera vez que se presenta una situación similar.