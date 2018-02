Asesinan a hombre en EU durante transmisión en vivo

Un hombre identificado como Prentis Robinson fue asesinado cerca de la Universidad de Wingate en Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras transmitía en vivo a través de Facebook.

En el video se observa al hombre transmitiendo con la ayuda de un selfie stick cuando se encuentra en su camino a otro sujeto con el que intercambia palabras.

De un momento a otro, y sin que se pueda ver con claridad al atacante, este le dispara en repetidas ocasiones.

La comunidad de Carolina del Norte conocía a Robinson por dedicarse a divulgar a la policía actividad sospechosa relacionada al narcomenudeo, por lo que algunos incluso lo califican como un "héroe".

Incluso trascendió que en el momento que fue asesinado regresaba de la comisaría.

A través de redes sociales usuarios se movilizaron para recaudar dinero para los gastos funerarios y para la familia de Prentis, quien también era conocido por ser un cantante callejero.

A good, community-minded man murdered by drug dealers for doing the right thing.

Remember #PrentisRobinson; an angel on earth, who now joins a realm of angels.

May his murderers be brought to justice, and my his family find peace in his legacy of goodwill.😓🙏❤️ https://t.co/0bnNPOX9du

— HarkHerold (@harkherold) February 27, 2018