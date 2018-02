Se encontró billetera con dos millones de pesos en un bus y la devolvió

El pasado fin de semana, una enfermera llamada Luz Dary decidió ir de paseo a Bonda, corregimiento de Magdalena, cerca a Santa Marta con unas colegas y su hija de 7 años, mientras iban en el bus se percató que en el asiento de al lado, donde hace unos instantes se había sentado un turista que hablaba con otro, había quedado una billetera.

"La cogí y al abrirla había mucho dinero, de una me puse en el lugar del afectado y pensé en la manera de regresarlo, así que me bajé del bus y fui caminando hasta donde recordé las dos personas se habían bajado", contó la mujer al portal Seguimiento.

La mujer de 37 años caminó por más de 10 minutos, hasta llegar al CAI que quedaba en el recorrido, lugar donde ella recordaba que se habían bajado los dos hombres.

“Llegué y le dije a un Policía que, si los había visto, y me señaló un estadero que estaba cerca y allí estaba uno de ellos, me acerqué y le dije que donde estaba su amigo, él me preguntó que si yo tenía la billetera le dije que sí. Comenzó a tirarle teléfono al amigo, quien ya iba en una moto persiguiendo la buseta, él se regresó y cuando me vio se tiró de rodillas al frente mío y me decía que Dios te bendiga, usted un ángel, una lluvia de bendiciones y sacó un billete de 10 mil y me lo dio”, contó.

Para Luz Dary, quien trabaja en la Zona Bananera, lo menos importante era el dinero, ella le aseguró a Seguimiento.co “sé que por mi acto vendrán muchas bendiciones a mi vida, ayudé a una persona y mi conciencia está tranquila”, concluyó.