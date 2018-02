El audio de María Andrea ocho días antes de morir que podría dar pistas sobre su muerte

Nuevos datos se conocen sobre la muerte de la joven María Andrea Cabrera, que enredan las investigaciones sobre su deceso, el pasado 4 de febrero, en el norte de la capital.

Un audio revelado al diario El Tiempo, que la propia María Andrea envió a una de sus amigas, da cuenta de una relación más estrecha con uno de los jóvenes con los que compartió la noche fatal en la que murió.

Según el audio, Jaime Esparza, hijo del 'zar' del chance, tenía un suscitado interés sentimental por la joven comunicadora social, así lo narró a hija del general retirado Fabricio Cabrera, a una de sus amigas en donde indica que el joven intentó violentarla para darle un beso.

En una fiesta, la joven habría departido con Esparza y el hombre ebrio habría intentado besarla en contra de su voluntad: “Estaba todo tomado y me cogió la cara superduro y me lanzó la cara, y yo me quité, y me dio como un esquinero”.

Según la joven fallecida, estos se encontraban inmersos en un juego en el que ella le tenía el celular, por lo que el joven le habría pedido un beso para pagarle el susto por haber creído que que había perdido su móvil.

Y al parecer ella no le era indiferente del todo al joven, hoy involucrado en los hechos que llevaron a María Andrea a su muerte. Así lo confirma ella en el audio en donde se refiere a Esparza ya su físico:

“Está con un cuerpito delicioso, así como todo ‘viga’, pero ya, no me azara”.

Esta información ha llevado al abogado de la víctima mortal, a deducir que la joven sí fue drogada y que Esparza podría tener algo qué ver en el suceso. El abogado de la defensa, asegura que María Andrea fue drogada para poderla violar.

Junto con Esparza, el día de la muerte de María Andrea, también estaban Lina León, Luis Miguel Flórez, María Carolina Daza y Mauricio Ladino.