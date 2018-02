La carta de ’El Chapo’ que no permitieron que leyera

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, escribió una carta que pretendía leer durante su juicio para expresar la “tortura de 24 horas” que ha sufrido durante su estancia en la cárcel de Nueva York; sin embargo, el juez decidió no permitirlo.

En el escrito, el líder del Cártel de Sinaloa detalla que por las restricciones que se le han impuesto a lo largo de su proceso no ha podido conseguir dinero para pagar su defensa, ya que no se le permite tener contacto cara a cara con sus familiares, en especial con su esposa, Emma Coronel.

“Señor juez, le pido por favor que modifique las reglas para permitir hablar con mi esposa cara a cara para solucionar esta situación-. sino, mi juicio será una farsa”.

“Solo mi actual equipo legal me puede visitar, pero las reglas no les permiten pasar mensajes a mi familia con instrucciones de cómo obtener los honorarios”, dice el escrito.

Además, “El Chapo” precisa que por las nuevas reglas que autorizó el juez ha sido afectado física, mental y emocionalmente, una “tortura de 24 horas”, por lo que pide que le autoricen algún medicamento relajante para poder enfocarse en su defensa.

“Sufro dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho. No me ha pegado el sol ni aire fresco durante 13 meses en su país. El aire que respiro viene a través de un ducto en la celda y es muy seco; si no está muy frío, hace demasiado calor. No se me permiten comprar las mismas cosas que pueden los otros presos (…) Es una tortura de 24 horas cada día”, indicó.

Por último, la carta señala que lo único que pide "es un juicio justo”, ya que las restricciones que le han puesto no le brindan la oportunidad de refutar las acusaciones.

Aquí la carta completa

Recientemente el abogado de “El Chapo”, Eduardo Balarezo, aseguró que su cliente “no esta interesado en cooperar o en lograr un acuerdo con el gobierno (estadounidense), sino en ir a juicio y tener su día de justicia ante la corte" y enfrentar los 17 cargos en su contra.

El juez, Brian Cogan, fijó para el 5 de septiembre la selección del jurado, cuyos miembros podrían estar protegidos de revelar su identidad durante el proceso legal.