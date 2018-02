El impresionante relato de joven colombiana que estuvo en medio de tiroteo en La Florida

Una joven de 15 años de edad identificada como Nicole Suárez es una colombiana que narró cómo fueron los momentos que vivió, cuando un joven entró al colegio Stoneman Douglas y asesinó con un arma a por lo menos 17 de sus compañeros.

Nicole estudiante de noveno grado, dijo a Caracol Radio que todo comenzó cuando sonaron las alarmas, inmediatamente ella y sus compañreos pensaron que era un simulacro. Esto, porque ya estaban preparandos para reaccionar ante situaciones de riesgo, especialmente, si entraba un hombre disparando. Y aunque no había certeza sobre lo que estaba pasando, ella y varios compañeros intentaron regresar a su salón de clase, pero la puerta ya estaba cerrada, obligando a la joven a refugiarse en otro salón ubicado en el tercer piso.

"Estábamos en la clase, cuando de un segundo a otro sonó la alarma de simulacro; todo el mundo estaba bajando las escaleras cuando pasó. (…) Vi mucha gente corriendo y escuchamos el tiroteo pa pa pa, supimos que algo estaba pasando. Me devolví a mi clase pero estaba cerrada, así que entré a otra clase, cerramos la puerta y nos quedamos contra la pared agachados".

Narró que por cerca de una hora, 40 estudiantes que estaban en el mismo salón se encerraron en el aula de clase, dijo que los minutos fueron eternos, en especial cuando desde afuera escucharon a un hombre pidiendo ayuda "Todos los niños de mi clase estaban llorando, llamando a los papas. Había un señor gritando, decía ayúdenme, déjenme entrar al cuarto, nadie sabía si era el señor de la pistola o un estudiante".

En medio de todo lo que estaba pasando, Nicole tomó la decisión de enviar un mensaje a sus padres y les pedía que alertaran a las autoridades pero que no la llamaran de vuelta porque estaban en medio de un tiroteo.

"Recibí una llamada de mi esposo diciendo que había recibido un mensaje de mi hija diciendo que había disparos y que estaba atrapada en el tercer piso. Yo trabajo casi a una hora de donde está la escuela, tenía mucha angustia. Le escribí y ella mediante un mensaje de texto me respodió I love you, el pisotolero está en este piso, mami te amo", dijo la madre de Nicole.

Según su relato, Nicole fue una de las primeras personas en ser evacuadas del lugar, "Yo fui uno de los primeros diez estudiantes (…). Me dijeron corra y no mire, yo obviamente vi cosas feas, cuerpos de los estudiantes, no sé si estaban muertos, heridos. Estaban tirados por las escaleras en las que teníamos que bajar".

Una vez a salvo, la joven atravesó el colegio corriendo y logró encontrarse con sus padres solo tres horas después.