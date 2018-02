Unos 100 aviones habrían perdido comunicación con El Dorado durante dos minutos

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) denunció que 120 aviones habrían perdido comunicación con El Dorado durante dos minutos.

Esta nueva falla en las comunicaciones aeroterrestres en el espacio aéreo colombiano pusieron en peligro los vuelos que sobrevolaban el aeropuerto, según la asociación.

“No teníamos cómo comunicarnos con tripulaciones, con los pilotos, durante dos minutos y es terriblemente riesgoso. Ya pasados esos dos minutos pudimos tener comunicaciones con los aviones y fue un promedio de 120 aviones, en algún momento puede volver a ocurrir entonces vemos que no se hacen juiciosamente las investigaciones o si se hacen hallazgos no se les da buen tratamiento o no sabemos bien qué es lo que ocurre”, dijo la presidente de ACDECTA, Diana Pulido, a Blu Radio.

Desde la cuenta en Twitter, ACDECTA aseguró que pese a las nuevas instalaciones “los peligros continúan igual o peor que en las antiguas instalaciones, la detección radar, las duplicidades en los monitores de radar y las fallas en las comunicaciones hacen cuestionar qué tan esencial es este servicio para la autoridad aeronáutica”.

En respuesta, la Aeronáutica Civil aseguró que personal de tránsito aéreo y aerolíneas trabajaron para normalizar la operación que se retrasó más de una hora debido a los inconvenientes.

Esto fue lo que explicó la asociación:

Hoy nuevamente se pierde la detección radar y fallan las comunicaciones aeroterrestres en el espacio aéreo colombiano poniendo en peligro los vuelos en el aire y demoras en tierra de 1 hora, nuevamente los Controladores Aereos #denunciamos esta desatención @AerocivilCol #SMS https://t.co/CPHswv7iJh — ACDECTA (@ACDECTAATC) February 14, 2018

Esto fue lo que dijo la Aerocivil:

#AtentosViajeros A la hora, @BOG_ELDORADO opera con total normalidad. Compañías aéreas restablecen itinerarios, de acuerdo con la programación, después de verificarse, por parte de personal técnico de la @AerocivilCol el funcionamiento normal de los sistemas de… 1/2 — AERONÁUTICA CIVIL (@AerocivilCol) February 14, 2018

