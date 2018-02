Así operaba la 'Diabla' del Clan del Golfo para atrapar niñas

Luego del informe especial de Noticias RCN en el cual contaba cómo es la vida de las mujeres del 'Clan del Golfo', uno de l0s apartes más críticos de la entrega periodística es cuando se conoció cómo las proxenetas reclutaban a las menores de 10, 11 y 12 años para el 'Gavilán', el líder del narcotráfico del Clan del Golfo. Esta es la Diabla en la vida real.

Según las investigaciones, la forma de encontrar a las menores, era por medio de una mujer, que las buscaba en colegios o escuelas y las sobornaba con regalos, con ropa y les indicaba que ganarían mucho dinero si accedían a acostarse con los jefes criminales.

Cuentan que el Gavilán, es un auténtico aberrado y que armaba fiestas con niñas que no pasaban de los 12 años, asustadas, quebradas emocionalmente, que luego de salir de las guaridas de los criminales, nunca volvían a ser las mismas.

Según el informe periodístico, las menores eran contactadas en pueblos cercanos a donde se refugiaban los 'malandros' y las contactaban por teléfono:

Esta es la Diabla en la vida real

-¿Quiubo'? ¿Qué está haciendo?

-Aquí acostada.

-Ah, yo pensé que estaba lista que me la iba a llevar para la finca.

-¿Ah sí? No, pase y me recoge. Pase y me recoge y yo me arreglo.

-Listo. Pero bien bonita y la recojo.