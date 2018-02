Vance Joy llega a Colombia con su gira 'Nation of Two'

Vance Joy anunció a través de un Facebook Live su Nation of Two Tour que girará por Australia en septiembre y luego visitará más países para presentar el segundo disco de este artista, que saldrá a la luz en algunas semanas.

Colombia vivirá el regreso del australiano el 16 de octubre en el Royal Center de Bogotá. Desde ya, se anuncian tres etapas de venta. Los fanáticos que se inscriban en el fan club de Vance Joy podrán acceder a la primera pre-venta que saldrá al aire el lunes 19 de febrero.

Por otra parte, los usuarios en Colombia de Spotify podrán acceder a la segunda pre-venta, que verá la luz el miércoles 21 de febrero. Dos días después, el viernes 23 de febrero, se abrirá la venta al público general para el concierto. Todas las boletas se podrán adquirir en la página de TuBoleta.com

Nation of Two, la continuación del aclamado debut Dream Your Life Away, será lanzado por Atlantic Records en todos los países el 23 de febrero, al mismo tiempo de la venta general del concierto en Colombia.

