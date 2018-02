Las cartas que las niñas prostituidas le mandaban a los narcos del Clan del Golfo

La organización criminal que hoy comparte titulares con el Eln, es el Clan del Golfo. La organización derivada de varias otras que causaron terror en diferentes zonas del país, como la Oficina de Envigado, o el Clan Úsuga, organizaciones criminales a las que las autoridades les siguen los pasos.

Luego de presentado un informe en RCN sobre las mujeres del Clan del Golfo, en donde se reveló cómo funcionaba la prostitución al interior de la organización criminal, uno de los apartes más oscuros es la relación de Roberto Vargas, alias 'Gavilán', quien, después de ser parte de una guerrilla como el EPL, se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia, en tiempos de Carlos Castaño y que luego, se volvió un duro de las bandas criminales y que fue abatido por mayo del 2017.

El hombre, era el segundo al mando después de alias 'Otoniel', líder del Clan del Golfo, quien es hoy una de las más sangrientas entidades criminales.

El hombre, es conocido por su sadismo, ha matado a altos cargos en las Bacrim, ha tomado represalias contra los uniformados que han atrapado a sus compañeros, y se le conoce por su voraz apetito sexual que sus cómplices satisfacen con niñas desde los ocho años hasta los 13.

Según las investigaciones, la forma de encontrar a las menores, era por medio de una mujer, que las buscaba en colegios o escuelas y las sobornaba con regalos, con ropa y les indicaba que ganarían mucho dinero si accedían a acostarse con los jefes criminales.

Cuentan que el Gavilán, es un auténtico aberrado y que armaba fiestas con niñas que no pasaban de los 12 años, asustadas, quebradas emocionalmente, que luego de salir de las guaridas de los criminales, nunca volvían a ser las mismas.

Según el informe periodístico, las menores eran contactadas en pueblos cercanos a donde se refugiaban los 'malandros' y las contactaban por teléfono:

-¿Quiubo'? ¿Qué está haciendo?

-Aquí acostada.

-Ah, yo pensé que estaba lista que me la iba a llevar para la finca.

-¿Ah sí? No, pase y me recoge. Pase y me recoge y yo me arreglo.

-Listo. Pero bien bonita y la recojo.