El regaño de Julio Sánchez Cristo a la persona que estrelló el Mclaren de 900 millones de pesos

El reconocido y poderoso periodista Julio Sánchez Cristo de la W Radio se mostró indignado al entrevistar a la persona que estrelló el McLaren en la vía de Bogotá a Tunja. El dermatólogo Giovanni Bojanini había dicho que estaba de paseo, lo que llevó al límite al periodista,

“La verdad es que tenemos toda la información y… lo que usted está diciendo no es cierto. Estos no son paseos. Los paseos no se hacen en la madrugada. Los paseos no se hacen a las 6 de la mañana. Estos son encuentros de alta velocidad”, le reprochó Sánchez Cristo.

“Lluvia y neblina. El exceso de velocidad es falso. Todo el mundo puede ver las fotos y el video. A menos de que uno sea un suicida, no puede ir a 200 kilómetros por hora”, dijo Bojanini sobre las acusaciones.

El periodista, tras varias respuestas del conductor, posteriormente utilizó lo dicho por Bojanini, y con razón, para desvirtuar lo que dijo con respecto al clima que había en ese momento.

La frase de Julio Sánchez Cristo de la W Radio más vehemente:

“Usted lo acaba de decir en su respuesta: debido a las condiciones meteorológicas, no íbamos más rápido. Es decir, usted está confesando que si no estuviera lloviendo irían a 400 kilómetros por hora. Pero no iban a 80, iban mucho más rápido. Están los videos, están las referencias de vehículos que iban a 80 y ustedes los pasaban como bólidos. No tratemos de desconocer a qué se dedican ustedes. Ustedes se dedican a pasear en sus carros, lo cual tiene todo el derecho, y hacerlo a horas en las que no hay tráfico para poder correr… Pero la toma de las carreteras por parte de ustedes es un hecho público y documentado”, dijo el periodista.

El dermatólogo quiso excusarse con la siguiente frase: “La mayoría somos personas por encima de los 50 […] Estamos lejos de hacer piques”. Sin embargo, los videos dicen lo contrario.

