Shakira vuelve mostrar que su acento es más español que nunca

Shakira y Maluma presentaron este viernes su más reciente colaboración juntos que han titulado 'Trap' y que está consignada en su álbum 'El Dorado'.

Sin embargo algunos de fans notaron un detalle en la entrevista que concedió la artista junto al cantante colombiano.

La artista demostró en varias frases que su acento cambió de nuevo está vez más parecido a quienes viven en la madre patria con sus reconocidos "seseos" cercanos a la fonética española.

"Hicimos click automáticamente en el estudio y fluyó tanto la comunicación que no pudimos parar e hicimos como tres canciones en menos de tres días. Nunca había trabajado tan rápido en mi vida con ningún artista. Yo creo que era un alud. Con el 'Trap' estábamos todos como sumergidos debajo del agua en trance absoluto. No solamente tú y yo sino solamente todos los que estaban en el estudio. Nunca me había pasado una cosa así", dijo Shakira en la entrevista.

Ambos artistas lanzaron también el video oficial del tema que cuenta con sensuales imágenes que filmaron bajo el agua.

Sobre 'Trap' Shakira dijo que es una las canciones más "arriesgadas" que ha hecho y que es también "atrevida, carnal, cruda y súper sensual".

Maluma aseguró que junto a Shakira desea "llevar la bandera de este género en el mundo".

El video se puede ver aquí: