Izquierda se va a unir porque odia a Uribe y me odia a mí: Vargas Lleras

El candidato a la presidencia de Colombia, Germán Vargas Lleras, aseguró hoy que a los partidos de izquierda superarán sus diferencias ideológicas y terminarán unidos en una coalición porque los une el odio que tienen contra él y el expresidente Álvaro Uribe.

"(Las) diferencias ideológicas que tienen los dirigentes de la izquierda, las van a saldar, porque para ellos es más fuerte el odio que le tienen al doctor Álvaro Uribe y a mí que cualquier otra cosa", escribió el exvicepresidente y ahora candidato del movimiento ciudadano Mejor Vargas Lleras.

De otro lado, en Medellín, en donde presentó sus propuestas en temas como el de minas y energía, Vargas Lleras se refirió a su opositor y candidato del Centro Democrático, Iván Duque, del que dijo es "muy pollo" y sin la experiencia para manejar el futuro de Colombia.

"Me parece un buen muchacho, me parece inteligente, me parece estudioso pero, perdóneme que lo diga, muy pollo, sin experiencia, para manejar las difíciles circunstancias que se van a vivir en Colombia, que se están viviendo", dijo.

Agregó que su apreciación es que "a la Presidencia no se puede llegar a aprender".

La respuestas del uribismo no se hizo esperar y el Centro Democrático, a través de Twitter, aseguró: "¡Este es nuestro pollo Iván Duque! Un pollo con toda la capacidad moral e intelectual y con la energía y experiencia de las espuelas que le puso nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez".