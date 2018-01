Reconocido periodista señala a Álvaro Uribe como presunto violador

Tras la polémica que se ha generado por la columna de la periodista Claudia Morales, quien reveló que sufrió una violación por parte de un exjefe, muchos han sido los señalados, sin embargo ella se ha negado a decir el nombre del responsable.

Algunos twitteros consiguieron el listado de nombres de las personas con las que habría trabajado Morales, otros han hecho suposiciones sobre quién sería el responsable de acuerdo a pistas que muchos aseguran ella ha brindado en medio de entrevistas sobre el tema a los medios de comunicación.

Ahora, el reconocido periodista estadounidense Jon Lee Anderson publicó un trino señalando que el senador Álvaro Uribe sería un presunto violador, aunque él no hace referencia al caso de Morales algunas de las personas que han visto su publicación estarían relacionando los hechos.

Este fue su trino:

#YoTambien is the Latin American equivalent of #MeToo. In Colombia there is gathering media buzz about rapes allegedly committed by former President Alvaro #Uribe Velez.

— Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) January 24, 2018