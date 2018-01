Fue capturado por lanzar a la calle a su pareja a su hija de un año

Luego de pasar por varios episodios de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, Monica Espinosa Marín, llegó la noche del domingo al apartamento donde vivía con su compañero sentimental y su hija de un año y se encontró con que los porteros no la dejaron entrar al lugar.

Los vigilantes argumentaron que el propietario, el estudiante de derecho Juan Fernando Mejía Oñate y compañero sentimental de la mujer, le había prohibido la entrada al lugar a ella a su hija pequeña, quienes tuvieron que pasar la noche en la casa de una amiga de la afectada. "Les rogué a los porteros y al administrador del edificio que me dejarán pasar, pero ellos decían que el propietario era Juan Fernando Mejía y que eso es una propiedad horizontal privada y solo el propietario en las escrituras dice quien entra. Ellos explicaron que él pasó una carta en donde prohibía mi entrada", explicó la afectada al portal Chica Noticias.

El hombre de 32 años de edad fue denunciado por Espinosa, mujer con la que sostuvo una relación sentimental durante más de seis años y con quien concibió una hija.

“Teniendo una semana de haber dado a luz me intentó pegar, pero mi mama lo evitó y luego lo volvió hacer a los dos meses con la bebe en brazos causándome lesiones físicas e intentándose ahorcar dándome patadas porque lo confronté y reclamé por una de sus infidelidades”, contó la mujer.

Debido a los golpes recibidos por su agresor, la víctima obtuvo 15 días de incapacidad en Medicina Legal.

"A los tres meses pude evidenciar que estaba en un motel con su amante lo confronté al llegar a la casa y con las pruebas, al verse descubierto se indignó y me tomó por el cabello me jaló hasta la sala, yo tenía la bebe en los brazos y el me repetía que me iba a partir la cara. Ante mis gritos de auxilio la empleada interfirió, lo apartó de mi y logró que me soltara", narró la mujer.

A pesar de la víctima lo denunció en el 2016 y solo ayer, después de colocar tutelas para agilizar el proceso, logró que se expidiera la orden de captura en contra de su victimarío y la posible judicialización.

Ante un Juez de Control de Garantía deberá comparecer en la mañana de este martes 23 de enero Mejía Oñate, detenido en las últimas horas por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

La audiencia para determinar si fue legal la captura ordenada por el Juez Segundo Penal Municipal de Montería se realizará en la mañana y posteriormente se pasará a la imputación de cargos.