Dijo que le tocaba robar porque al pedir trabajo "le veían la cara de rata"

En la Avenida Primera de Mayo con carrera 16 sur, dos ladrones se subieron a un bus de servicio público para amedrentar a los pasajeros.

En el hecho, una mujer le entregó su celular- avaluado en cerca de 1 millón de pesos- a uno de los sujetos que la intimidó con un cuchillo.

Sin embargo, en el momento en que los delincuentes pretendían escapar un cuadrante de la Policía apareció, logrando su captura.

"No estoy trabajando, pido trabajo y no me dan trabajo, ¿por qué no me dan trabajo? porque le ven la cara a uno de rata. Entonces me pongo a robar porque a lo bien necesito", expresó uno de los delincuentes a Noticias Caracol cuando le preguntaron por su proceder.