"Hubo pánico, la gente gritando": el aterrador vuelo que terminó con un avión a un paso de caer al Mar Negro

Los 162 pasajeros que iban a bordo del vuelo de la línea Pegasus que salió desde la capital turca Ankara vivieron una jornada de terror en momentos que aterrizaban en Trevbisonda.

Esto luego que la nave quedara a un paso de caer al Mar Negro, colgando en pleno acantilado a metros de la pista donde debía descender sin problemas.

El gobernador de Trebisonda, Yücel Yavuz, señaló que todos los pasajeros y tripulantes estaban a salvo y anunció una investigación para determinar porque el avión quedó en ese lugar.

Una persona que viajaba en la nave relató los minutos de terror que vivieron cuando la nave aterrizaba.

"Nos inclinamos a un lado, el frente estaba hacia abajo mientras que la parte trasera estaba elevada. Hubo pánico, la gente gritando", señaló Fatma Gordu a la agencia Anadolu.

Debido a lo acontecido el aeropuerto estuvo cerrado durante la noche y ahora se encuentra operativo solamente para vuelos locales.

Pegasus Airlines Boeing 737-800 (TC-CPF) overrun runway at Trabzon Airport. Flight No. PC8622, Ankara – Trabzon. No reported injuries .. #flight #aviation #boeing #boeing737 pic.twitter.com/kbQZnJy25y

— Air Traffic Control (@ATCupdates) January 14, 2018