El terrible relato de otra mujer golpeada por el periodista Gustavo Rugeles

El diario El Tiempo logró entrevistar a una exnovia del periodista Gustavo Rugeles, Johana Fuentes, quien también fue agredida. La comunicadora contó cómo fue víctima de violencia y narró un momento de tensión que, por poco, termina con su vida.

“Le dije vete, vete. Le abrí la puerta y empecé a sacar sus cosas, y él la cerró. Me dijo que no se quería ir; le dije que por favor se fuera de mi casa, pero no quiso. Él empezó a ponerse agresivo, me cogió del cuello, contra la pared, mucho forcejeo, y yo le decía que se fuera ya (…) Yo estaba en la ventana del baño; quebró la ventana y me corté la mano, quedó una herida muy grande, y había mucha sangre".

"Le dije, déjame ir a la clínica, mira cómo está esto. Era un cuadro impresionante porque era mucha sangre (…) Él me decía que no, me decía perra; me cogió el cuello contra una ventana en mi cuarto y luego contra mi cama; me tenía cogida del cuello, y yo le decía que qué quería, que si me quería matar. Lo único que podía hacer era gritar, no tenía otra arma más que mi voz. Yo vivía en un quinto piso, así que los vecinos escucharon y creo que los vidrios que cayeron de la ventana también los alertaron y llamaron a la Policía”.

Cuando llegó la policía…

"Logré zafarme y abrir la puerta. En ese momento también estaba llegando la veterinaria con mi perro y me soltó, no sé si se asustó; entonces yo salí corriendo. Bajé, yo vivo en un quinto piso, pero no usé el ascensor y bajé como una loca, llena de sangre. La Policía subió, me dijeron que me calmara, y cuando subieron él estaba tranquilo, como si nada pasara. Yo les decía que él me había agredido, que lo sacaran, y los policías le dijeron que se fuera por su bien, entonces se fue. Yo quedé en shock, no lo podía creer. La Policía me vio así y no se lo llevó, solo le dijeron que se fuera. Yo quedé en mi apartamento muy asustada. Tenía una herida gigante, así que llamé a mi mamá, llamé a Cecilia Orozco e Ignacio Gómez (de Noticias Uno), que eran mis jefes en ese momento, les conté y me fui a la clínica. La Policía no me dijo nada, ni qué tenía que hacer, ni se lo llevaron ni me dijeron ‘denuncie’. No hicieron nada. Después me atendieron en la clínica, me cogieron puntos. Cuando salí, todo el mundo lo sabía por Twitter. Fue un choque emocional durísimo porque yo no había asimilado que eso me había pasado, y ver en redes sociales que todo el mundo me escribía, mis amigas, mucha gente diciéndole cosas a él y solidarizándose conmigo. Yo no quería que eso se supiera ni quería hablar de eso. No quería que me preguntaran, no quería nada".

Ella terminó denunciada

"Dijo que yo lo había agredido. Me llegó una demanda de él por lesiones personales firmada por su abogado, Abelardo de la Espriella. En esos días, yo solo tenía contacto telefónico con él y solo me peleaba, me gritaba que yo le estaba dañando su reputación, que yo no iba a poder acabarlo. Yo no estaba buscando acabarlo, pero me agredió. Él me había agredido a mí, pero yo sentía pena, me daba pena hablar de eso".

¿Por qué su novia actual sigue con él?

Los días pasados, el país se escandalizó por la demanda ante la fiscalía que interpuso Marcela González, la joven que convive con el polémico periodista Gustavo Rugeles. En esta, ella le acusó de golpearla y arrastrarla en estado de ebriedad el día 27 de diciembre.

A pesar de esto, Rugeles sigue en libertad y luego publicó dos videos con Marcela, donde ella dice que manejarán esto "en privado" y que todo es un alegato para destruir la carrera del periodista, conocido por sus afiliaciones hacia la derecha.

Hay están los hechos, no defienda lo indefendible, excelente tarde pic.twitter.com/ZH7fGKvlqD — Niko Barreto (@Niko_Barreto10) January 7, 2018

Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional. Bendiciones a todos. pic.twitter.com/e6vImp7wLr — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) January 8, 2018