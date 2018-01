El misterioso caso de joven que salió a ver a un amigo y apareció muerto en un parque

El cuerpo de un joven estudiante llamado Blaze Bernstein, de 19 años, fue encontrado por autoridades policiacas el pasado 10 de enero en un parque residencial en la zona de Foothill Ranch en Canadá, esto después que fuera reportado como desaparecido desde el día 2 de ese mismo mes.

Aunque la principal hipótesis habla de un asesinato, aún no se ha conocido el resultado de la autopsia para determinar qué provocó su muerte, sin embargo las autoridades sospechan que Blaze Bernstein, quien desapareció la noche del 2 de enero, fue asesinado.

Las autoridades comenzaron una rigurosa investigación para dar con el posible culpable del crimen, lo que apuntó a uno de los amigos que tenía Blaze, inmediatamente iniciaron varios interrogatorios que lograron dar con la captura del joven, ya que fue declarado culpable tras finalizado el proceso de análisis.

“Nuestra familia está devastada”, comentaron los padres de Blaze. Jeanne Pepper, mamá de Bernstein según Noticias Caracol. La madre también envío un mensaje a través de redes sociales:

Finally. My thoughts are: Revenge is empty. It will never bring back my son. My only hopes are that he will never have the opportunity to hurt anyone else again and that something meaningful can come from the senseless act of Blaze's murder. Now Do Good for Blaze Bernstein

— Jeanne Pepper (@bernsteinmom) January 12, 2018