La compañía tuvo que redactar una serie de trinos para informar sobre la caída. ¡Se cayó el servicio de Claro! La empresa se disculpa por falla a nivel nacional.

En la mañana de hoy cientos de usuarios de telefonía de Claro se mostraron preocupados por fallas intermitentes en el servicio de Internet de sus celulares.

Frente a la evidente caída y las numerosas quejas a través de redes sociales, fue este mismo medio el que la empresa utilizó para informar sobre la falla.

Luego de leer el trino, varios usuarios respondieron en tono de burla, mientras que otros pedían compensación. Otros, incluso, comentaron que se saldrían del servicio y cancelarían sus líneas luego de lo sucedido.

Intermitencia???? @ClaroColombia , no sirve ni por 2G ni 3G estamos sin servicio totalmente @sicsuper @Ministerio_TIC #incomunicadosconclaro

Sí pago mi factura a tiempo, por que ustedes me quitan el derecho a la comunicación, exijo respuesta y respeto al consumidor….aclaro que el mensaje se envía gracias al wiffi de mi casa y no es claro..espero me sea aceptada mi solicitud de retiro de este pésimo servicio..

— giovanni criollo (@giovannicriollo) January 6, 2018