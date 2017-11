Vallenato: nueve letras que juntas ingresan al diccionario de la RAE

El próximo mes la Real Academia Española (RAE) hará oficial el pronunciamiento de incluir en el diccionario de la lengua la palabra “Vallenato” que se suma a la declaratoria de este género musical como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Esta es una palabra de uso común desde hace muchos años en Colombia y Latinoamérica, especialmente se le hizo mayor énfasis con la creación del Festival de la Leyenda Vallenata (1968) y con el libro ‘Vallenatología’ de Consuelo Araujonoguera (1973).

Precisamente la periodista y escritora Consuelo Araujonoguera ‘La cacica’ sobre el significado de vallenato, señala “El vallenato de verdad no se hace. No se fabrica. No se elabora, ni siquiera, digo yo, se piensa o se diseña. El simplemente nace. Nace con fuerza como cualquier machito entre sollozos y pataleos después de que lo engendra el sentimiento y lo pare la inspiración”.

La información de la inclusión de esta vital palabra que enmarca la música vallenata la confirmó el periodista, escritor e investigador Daniel Samper Pizano quien manifestó que la academia española entendió que ese es un vocablo de uso común en Colombia y Latinoamérica. También que el anuncio se lo anticipó Darío Villanueva, director de la Real Academia.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo manifestó que “como ente rector del vallenato en Colombia recibimos con la mayor satisfacción este anuncio porque después hace muchos años veníamos poniendo de presente que debía estar en un lugar destacado del diccionario de la lengua española. Este es el mayor homenaje a todos los que abrieron el camino para que el vallenato sea la identificación de Colombia ante el mundo”.

El cantante y compositor, Ivo Díaz indicó que “el vallenato dejó de ser una música y una expresión nuestra, para convertirse en una expresión y música universal, donde hoy intérpretes internacionales está pendiente del vallenato, la crítica también. Creo que el haber permitido conocer nuestra tierra a nivel internacional, a través de nuestro lenguaje, que lo hemos multiplicado a través de nuestros cantos, de los juglares, llevaron una forma de vivir y ser, comportarse, y una forma agradable de cantarle a la vida”.

La palabra “Vallenato” ingresa al diccionario con letras mayúsculas por que tiene la particularidad de cantarse hasta hacerse sentir a través de un acordeón, una caja, una guacharaca y una voz parrandera.

Muchos le dieron la bienvenida a la palabra “Vallenato” al diccionario, esa que en sus 9 letras tiene la potestad de moverse, cantarse y hablarse en todos los idiomas teniendo el mismo significado.

El dato

Aunque en el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que contiene más de 70.000 voces y 120.000 acepciones, ya había incluido al vallenato como una palabra de la expresión cultural de Valledupar.

En enero de este año, la RAE aceptó incluir las palabras ‘amigovio’, ‘papichulo’, ‘tuit’, ‘descambiar’, ‘friki’, ‘espanglish’ y hasta ‘almóndiga’ como palabras de uso popular.