"Por favor ayúdenme": mujer busca apoyo en las redes para financiar operación y reducir sus pechos que no dejan de crecer

Un verdadero drama es el que vive una madre de 23 años con su cuerpo, lo que la llevó a iniciar una campaña de recolección de fondos en la plataforma GoFoundMe, con el que espera corregir su problema.

La mujer busca reunir diez mil dólares para finalmente costear una operación para reducir sus pechos, los que según cuenta han tenido un “crecimiento desmedido” a lo largo de su vida.

En la plataforma, Sehridan Larkman, explica que su busto comenzó a crecer a los ocho años y desde ahí no han parado y que el problema se incrementó cuando tuvo a sus dos hijas.

La joven escribió en sus redes: "Por favor, ayúdame a quitar el estrés" / Reproducción

A los diez años, la talla de sostén de la joven, que además sufre problemas de escoliosis y dolores de hombros constantes, llegó a doble DD y tras el nacimiento de sus pequeñas llegó a la talla K.

“La gente a menudo me miraba boquiabierta en la calle y los hombres gritaban comentarios groseros. Comprar ropa fue una pesadilla. Si comprara una talla 10 para que se ajuste a mi cintura, mis senos se derramarían sobre la parte superior ", relató la joven que además lleva su campaña en las redes sociales a través de su página de Facebook.

“Mis senos me están afectando mi salud y estoy tan cansada de vestirme para intentar cubrirlos y no recibir comentarios molestos como los que he recibido toda mi vida”.

“Ayúdenme a financiar una reducción privada para salvar mi salud y así poder disfrutar la vida más activamente con mis hijos y pasatiempos sin restricciones”, agregó.