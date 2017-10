Le mostró sus partes íntimas y agredió a mujer en estado de embarazo

Un hecho de intolerancia se presentó el pasado viernes cuando una mujer en estado de embarazo denunció que había insultada y golpeada por un hombre a las afueras del lugar donde labores.

Los hechos ocurrieron en el edificio El Laguito cuando la jefa de la mujer embarazada le pidió que hablara con el dueño de un vehículo que estaba parqueado a las afueras para que lo ubicara en otro lado.

Al parecer, el dueño del vehículo, quien manifestó que era dueño de dos apartamentos del edificio, no le gustó que lo obligaran a mover su carro y habría descargado su ira contra la mujer, primero mostrándole sus partes íntimas y luego golpeándola.

“Estaba muy molesto. Empezó a decir que no iba a mover el carro, que yo era una sapa y que él era dueño de dos apartamentos en ese edifico y no iba a mover el carro. Empezó a decirme palabras soeces y eso me molestó y también le contesté. Entonces, ahí frente al edificio, se sacó sus partes íntimas y me las mostró. Seguía insultándome y yo le respondía. Entonces se acercó a mí, me cogió por el cuello y me apretó. Me lanzó al piso y me dio golpes”, contó la agredida al diario El Universal.

Unos obreros de una construcción vecina pudieron auxiliar a la mujer, quién manifestó que interpuso una demanda contra el presunto atacante ante la fiscalía.