Las peticiones de un hombre a los bomberos para no suicidarse

Un hombre resultó siendo un problema para el departamento de bomberos en Barranquilla, cuando se subió a una estructura de electricidad para anunciar que se iba a suicidar y que se lanzaría desde ocho metros de altura o que se electrocutaría.

Los bomberos y los policías, que intentaron persuadirlo, contaban con un cordón de seguridad para que el hombre de 40 años no atentara contra su vida. La gente que se acercó al lugar empezó a gritarle al hombre que se bajará que no fuera a atentar contra sí mismo.

El hombre, luego de que empezó a temblar, accedió a bajar bajo tres condiciones. Q ue no le avisaran a ningún familiar, que lo llevaran al Cari, y que le dieran algo de comer y de beber porque no había probado un bocado desde la noche anterior.