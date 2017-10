Así se encuentran los animalitos rescatados la semana pasada en un local de la Caracas

Mientras Bogotá está cada vez más interesada por la protección y el respeto hacía los animales, algunos ciudadanos aún reman contra la corriente. Tal es el caso de los comerciantes en la Caracas que el fin de semana pasado decidieron botar un perro agonizando a la basura, hecho que quedó registrado en un video.

Si bien la noticia se viralizó y generó indignación entre los ciudadanos, los animalitos rescatados se encontraban en pésimas condiciones y esto abrió un interrogante: ¿Están investigando a los demás locales que comercializan animales domésticos?.

PUBLIMETRO habló con Claudia Rodríguez, directora del Instituto Distrital de Protección Animal, quien aseguró que desde hace dos años se trabaja en este tema. “Llevamos casi dos años haciendo seguimiento a los locales de la Caracas. De hecho, en un principio se crearon mesas de trabajo para que se capacitaran en la norma. Ellos se organizaron en un comité, hasta pusieron un médico veterinario, homogeneizaron las historias clínicas y crearon grupos de trabajo. Después de que hicimos todo ese ejercicio, se vinieron los operativos de decomiso, pero hasta ahora que está el Instituto de Protección Animal, como ente regulatorio, se pudo hacer de forma más contundente y el ejemplo más claro es lo que ocurrió la semana pasada. Antes lo hacía Secretaría de Salud, por un tema sanitario, y si el local revisaba el tema de subsaneamiento podía volver a abrir. Ahora, como instituto, no solo quitamos a los animales, sino que estamos impulsando seis procesos con la Fiscalía”.

Rodríguez añadió que un 45% de esos locales en la Caracas no existen y los otros se convirtieron en establecimientos que venden medicamentos para animales de compañía. Agregó que los operativos continuarán y en diciembre tendrán jornadas de adopción y control.

¿Qué pasó con los animales de la Caracas?

Los 13 animales rescatados atraviesan su más dura prueba, pues cinco perros tienen parvovirosis y su salud es cada vez más débil. “Los animalitos no tenían ni 45 días de nacidos y como no estaban vacunados estuvieron expuestos a virus. Esperamos que se salven, estamos trabajando con muy buenas clínicas veterinarias. Estamos haciendo todo lo posible”.

De hecho, las personas que los comercializaban se acercaron a reclamarlos: “Por ningún motivo se los entregaremos. El local está sellado y estamos haciendo todo lo posible para salvarlos”, aseguró la directora.

Las recomendaciones finales son para aquellos que compren algún tipo de animal domestico es que estos no deben tener menos de tres meses, deben estar vacunados, los dueños deben exigir el carné de vacunación, y estar esterilizados. Deben tener claro que en este tipo de locales no está prohíbida la venta y que no se encontrarán animales de raza, pues existen criaderos certificados para este fin. Por supuesto, una de las mejores opciones es adoptar.

|PUBLIMETRO