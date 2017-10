$111 mil le puede costar la libreta militar si cumple con estas condiciones

Si usted es uno de los cientos de colombianos que no han resuelto su situación militar, tenga en cuenta esta información: $111 mil pesos le puede costar la libreta militar gracias a una amnistía que estará vigente hasta el 4 de agosto de 2018.

¿Cuáles son las condiciones?

Se trata de una amnistía para remisos que se incluyó en la nueva ley 1861 que regula el Servicio Militar en Colombia.

La amnistía está incluida en el artículo 76 de transición, en la que indican que hasta el 4 de agosto de 2018 los remisos con 24 años cumplidos serán beneficiados con la condonación (perdón) total de las multas y solo pagarán el 15% de un salario mínimo por concepto de trámites administrativos, equivalentes a 111 mil pesos.

¿Quiénes son los remisos?

Los que no atendieron el llamado de las autoridades de reclutamiento porque no quiso, porque se le olvidó, porque no pudo o por otra razón.

Este beneficio también aplica para los remisos menores de 24 años, pero solo si están en alguna de estas condiciones:

-Hijos únicos

-Huérfanos

-Hijo de padres discapacitados

-Hermano o hijo combatiente

-Clérigos y religiosos

-Casados

-Discapacitados

-Indígenas

-Víctimas

-Testigos

-Desmovilizados

-Objetores de conciencia

Este video le explicará la amnistía a remisos: