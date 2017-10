Sin duda, las historias de terror se hacen más notorias en octubre, el mes más escalofriante del año. Ahora se conoce que hombre se tomó una selfie y apareció un fantasma.

El hecho ocurrió en Reino Unido cuando el joven Niall Day se tomó una fotografía dentro su habitación. Para su terrorífica sorpresa, al ver la imagen se encontró con una figura borrosa que le generó todo tipo de sensaciones.

De acuerdo con varios medios de comunicación, incluido The Mirror, para los padres no fue tan sorprendente lo visto, pues desde hace años han sentido cosas extrañas en su hogar, ubicado en Preston, Lancashire.

Hombre se tomó una selfie y apareció un fantasma

“Tengo que admitir que fue bastante extraño. Solo estaba tomando algunas fotos para actualizar mi perfil de Facebook y lo subí sin siquiera notarlo, fue mi abuela quien lo vio. Ella me envió mensajes diciendo ‘hay un fantasma en esa foto’ y luego borró el comentario por alguna razón y luego ella me siguió escribiendo por mensajes privados. No puedo entenderlo, pero parece algo así como un anciano con ojos y nariz. Es muy detallado”, dijo al medio.

A eso agregó que: “La inquietud comenzó cuando nos mudamos. Creo que fue hace unos cinco o seis años, y pienso que es el mismo fantasma. Una vez me desperté durante la noche y estaba allí sentado en la esquina de mi habitación, gruñéndome. Era como la película Insidious, cuando apagué las luces, solo gemía y pude ver una sombra negra, era como la película. Recuerdo haber gritado, llamando a mi papá y que simplemente siguió apareciendo y desapareciendo".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar